Суббота, 10 Ноября 2018 года
03:08:34 МСК

Пожары в Калифорнии. В Малибу объявили всеобщую эвакуацию

Общество

Лесной пожар распространяется

Малибу, США, 10 ноября 2018, 01:52 — REGNUM  Эвакуация объявлена для всей территории города Малибу (штат Калифорния, США), сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.

Напомним, пожары на севере Калифорнии бушуют уже несколько дней. Жертвами стали пять человек.

Пожар распространился на площадь более семи гектаров. В округе Бьютт эвакуированы 50 тысяч человек.

Читайте подробнее: В Калифорнии бушуют лесные пожары, эвакуированы 50 тыс. человек

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами пожаров в Калифорнии стали пять человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить