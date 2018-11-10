Пожары в Калифорнии. В Малибу объявили всеобщую эвакуацию

Малибу, США, , 01:52 — REGNUM Эвакуация объявлена для всей территории города Малибу (штат Калифорния, США), сообщает управление по чрезвычайным ситуациям города.

Напомним, пожары на севере Калифорнии бушуют уже несколько дней. Жертвами стали пять человек.

Пожар распространился на площадь более семи гектаров. В округе Бьютт эвакуированы 50 тысяч человек.

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