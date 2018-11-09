В Калифорнии бушуют лесные пожары, эвакуированы 50 тыс. человек

ш. Калифорния, США, , 07:45 — REGNUM Лесной пожар, который начался утром 8 ноября на севере Калифорнии, уже распространился на площади свыше 7,2 тысяч гектаров и уничтожил около тысячи домов в городе Парадайс. Об этом сообщает издание Paradise Post.

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Власти объявили о полной эвакуации населения города. Всего же, по информации окружного шерифа округа Бьютт, в этом районе эвакуированы 50 тыс. человек. Также, по его словам, в результате пожаров уже погибли несколько человек. Точно число жертв не называется. Также госпитализация потребовалась нескольким местным жителям и двум пожарным.

https://twitter.com/ParadisePost/status/1060700777268817920

Как сообщало ИА REGNUM, Калифорния была охвачена крупными лесными пожарами и летом 2018 года. Они начались с июля и продолжались и в августе. Так, по состоянию на 7 августа, площадь лесного пожара превышала 1,1 тыс. кв. км. По масштабам происшествия эти пожары стали самыми крупными за всю историю штата.

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