Пятница, 9 Ноября 2018 года
20:54:12 МСК

Беженцев из остановленного поезда в Боснии направят в Сараево

Общество

В поезде на пути в Хорватию заблокированы 150 мигрантов с Ближнего Востока

Сараево, 9 ноября 2018, 20:05 — REGNUM  Власти Боснии и Герцеговины намерены отправить нелегальных мигрантов, запертых в поезде на пути в Хорватию, автобусами в Сараево, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Поезд с беженцами был ранее остановлен полицией, всем мигрантом в нём, за исключением нескольких инвалидов и семьи с детьми, было запрещено покидать вагоны.

Общее число беженцев с Ближнего Востока, которым не удалось переправиться в Хорватию из Боснии на поезде, превышает 150 человек.

Читайте также: Полиция Боснии заблокировала в поезде 150 мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить