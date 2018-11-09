Беженцев из остановленного поезда в Боснии направят в Сараево

Сараево, , 20:05 — REGNUM Власти Боснии и Герцеговины намерены отправить нелегальных мигрантов, запертых в поезде на пути в Хорватию, автобусами в Сараево, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Поезд с беженцами был ранее остановлен полицией, всем мигрантом в нём, за исключением нескольких инвалидов и семьи с детьми, было запрещено покидать вагоны.

Общее число беженцев с Ближнего Востока, которым не удалось переправиться в Хорватию из Боснии на поезде, превышает 150 человек.

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