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Полиция Боснии заблокировала в поезде 150 мигрантов

Общество

Семерым беженцам было разрешено покинуть поезд

Сараево, 9 ноября 2018, 17:15 — REGNUM  Полицейские запретили покидать поезд мигрантам, намеревавшимся перебраться из Боснии в Хорватию железной дорогой, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Власти заблокировали в поезде около 150 мигрантов. Семерым беженцам было разрешено покинуть поезд — семье с детьми и нескольким инвалидам.

Босния является одной из балканских стран, через которую проходит транзит нелегальной миграции с Ближнего Востока в страны Евросоюза

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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