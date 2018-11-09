Полиция Боснии заблокировала в поезде 150 мигрантов

Сараево, , 17:15 — REGNUM Полицейские запретили покидать поезд мигрантам, намеревавшимся перебраться из Боснии в Хорватию железной дорогой, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Власти заблокировали в поезде около 150 мигрантов. Семерым беженцам было разрешено покинуть поезд — семье с детьми и нескольким инвалидам.

Босния является одной из балканских стран, через которую проходит транзит нелегальной миграции с Ближнего Востока в страны Евросоюза

Читайте также: Германия ужесточила законодательство о предоставлении убежища