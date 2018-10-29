Египет не снижает привлекательности зимнего Таиланда для туристов

Москва, , 15:03 — REGNUM До начала зимы остаётся еще более месяца, а туристы из РФ уже активно раскупают туры на зиму в Таиланд. На популярности этого направления не сказались даже сообщения о возможном скором открытии Египта. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России 29 октября. Более того, объёмы раннего бронирования туров в Таиланд на зимний сезон у крупнейших игроков направления уже превышают прошлогодние на десятки процентов. Например, у туроператора «Библио-Глобус» за последние три года спрос на эти туры вырос в четыре раза.

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Как пояснили в «Библио-Глобусе», повлияли сразу несколько факторов. Один из них — по-прежнему закрытое авиасообщение с популярными курортами Египта. Хотя, признаются туроператоры, это влияние косвенное: различия в ценовом позиционировании, дальности перелёта, типе отдыха и питания играют свою роль.

В целом цены на туры в Таиланд сохраняются на уровне 2017 года. Так, у «Библио-Глобуса» средняя стоимость туров в Таиланд на человека с авиаперелетом и размещением в отеле на зимние даты составляет 750−850 долларов на человека. Тур на новогодние даты обойдётся вдвое дороже.

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Больше всего туров (78%) забронировано на декабрь. Наибольшей популярностью у граждан РФ в Таиланде сейчас пользуются бюджетные отели 3−4 звезды на базе завтраков.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2018 года Таиланд принял более 900 тыс. российских туристов. За год турпоток вырос более чем на 16%. Особенно плотным турпоток был с января по апрель. Только в январе Таиланд принял 226 тыс. гостей из России. В летние месяцы наблюдается спад, так, в июле турпоток не достиг и 50 тыс. человек.