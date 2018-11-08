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Итальянская полиция арестовала рекордную партию героина из Ирана

Общество

Полицейские позволили контрабандистам выгрузить героин и проследили всю цепь поставки

Амстердам, 8 ноября 2018, 20:32 — REGNUM  Полицейские Италии и Нидерландов арестовали рекордную за 20 лет поставку героина из Ирана, 8 ноября передает агентство Reuters.

Около 270 килограмм героина, замаскированные в контейнере с бетонитовой глиной, прибыли в порт Генуи из иранского порта Бандар Аббас. До Генуи корабль посетил порт Гамбурга в Германии и порт Валенсии в Испании.

Итальянские полицейские позволили контрабандистам выгрузить героин и проследили всю цепь поставки, конечным пунктом которой оказался город Розендал в Нидерландах. Двое граждан Турции, которые везли груз по Европе, были арестованы.

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