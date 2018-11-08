Глава МВД Турции: РПК контролирует 80% наркотрафика из ЕС

Анкара, , 11:59 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Рабочую партию Курдистана (РПК) в контроле над 80% наркотрафика из Евросоюза, сообщает 8 ноября Anadolu.

Данный бизнес, по словам Сойлу, приносит повстанцам ежегодный доход в $1 млрд 500 млн. От продажи запрещенных препаратов члены РПК покупают оружие для борьбы с правительством Турции, отметил он.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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