«Земля леопарда» в Приморье получила международный статус

Москва, , 15:16 — REGNUM Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Земля леопарда» в Приморском крае вступила в Международный альянс охраняемых территорий (IAPA). Это важный шаг для упрочнения сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии, в частности, с Китаем, сообщили в Минприроды РФ.

По мнению директора ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова Виктора Бардюка, объединив усилия, можно добиться хороших результатов в изучении и сохранении популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Отмечается, что особенно важным для «Земли леопарда» является то, что в Альянсе состоят китайские природоохранные резерваты, вошедшие в состав нового Северо-восточного национального парка тигра и леопарда. Вхождение ООПТ в IAPA дает возможность леопардам и тиграм свободно пересекать государственную границу, обитая на территории сразу двух стран. Одна из важнейших задач «Земли леопарда» — обеспечить животным безопасность на новом месте.

Справка ИА REGNUM :

Международный альянс охраняемых территорий (IAPA) создан в 2014 году по инициативе экологов КНР. В него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки. Цель IAPA — объединение охраняемых природных территорий планеты для совершенствования координации, исследований, укрепления взаимодействия в борьбе с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата.

Читайте также: Особо охраняемые природные территории Прикамья превратили в свалки