Особо охраняемые природные территории Прикамья превратили в свалки

Пермь, , 10:29 — REGNUM В Пермском крае особо охраняемые природные территории стали похожи на мусорные полигоны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, три охраняемых ландшафта в Перми и Краснокамске захламлены отходами четвёртого класса опасности.

Стоит отметить, к четвёртому классу относятся различные древесные отходы с пропиткой; разнородные бумажные и картонные остатки; пыль щебёночная, известковая, абразивная, а также песок, загрязнённый нефтесодержащими продуктами; отработанный загрязнённый уголь; отслужившие шины, покрышки и камеры; строительный мусор. Время восстановления после ущерба от таких отходов составляет не менее трёх лет.

По данным прокуратуры, свалки мусора выявлены на охраняемых ландшафтах «Левшинском», «Долине реки Рассохи» и «Сосновом бору». Вред окружающей среде от отходов, по оценке экспертов, составляет не менее 1,5 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили два уголовных дела за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, которое повлекло значительный ущерб.