Компания Nintendo извинилась за неполиткорректного персонажа игры

Токио, , 13:27 — REGNUM Компания Nintendo вынуждена была извиниться за неполиткорректное изображение персонажа Mr. Game & Watch, который был показан в эфире демонстрации обновления для игры Super Smash Bros. Ultimate. Об этом 7 ноября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/AnimeNewsNet/status/1060241738797867008

К голове одного из персонажей, было прикреплено перо, что делало его похожим на индейца. Это, в свою очередь, оказалось отсылкой к игре Fire Attack 1982 года, в которой игроку нужно было защитить форт, отстреливаясь от коренных жителей Америки. После того как пользователи социальных сетей выразили возмущение по этому поводу, Nintendo извинилась и сообщила, что изображение персонажа будет изменено.

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Напомним, Mr. Game & Watch — это персонаж игры Super Smash Bros. Ultimate, который является смесью героев Game & Watch, линейки карманных электронных игр, которые Nintendo выпускала с 1980 по 1991 год.

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