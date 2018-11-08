Основатель Obsidian предложил Microsoft уволить руководство студии

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Известный разработчик игр и один из основателей Obsidian Entertainment Крис Авеллон заявил, что в случае, если Microsoft купит студию, компании стоит уволить её руководство. Соответствующую публикацию он разместил 7 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ChrisAvellone/status/1060051700155789312

Авеллон ушел из Obsidian в 2015 году, после того, как был выпущен проект Pillars of Eternity. В своей публикации он обратился к Филу Спенсеру, который занимает пост главы подразделения Xbox, и написал, что Obsidian Entertainment обладает прекрасной командой разработчиков, но при этом у неё очень плохое руководство. Он предложил Спенсеру обратить внимание на продажи Pillars of Eternity.

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Напомним, Pillars of Eternity («Столпы вечности») — это ролевая игра, средства на разработку которой были привлечены при помощи краундфандинга. После выхода игра получила высокие оценки критиков, считается, что она является идейным наследником таких популярных проектов, как Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment.

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