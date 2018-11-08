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В «Шереметьево» рассказали о первом рейсе из Дамаска

Общество

Полеты осуществляются на самолете Airbus A320

В «Шереметьево» рассказали о первом рейсе из Дамаска
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Airbus в аэропорту Шереметьево

Москва, 8 ноября 2018, 13:23 — REGNUM  Международный аэропорт «Шереметьево» в Москве принял первый рейс из сирийского Дамаска, сообщает 8 ноября пресс-служба воздушной гавани.

«7 ноября международный аэропорт Шереметьево принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты осуществляются на самолете Airbus A320, который вмещает в себя 156 пассажиров. Авиакомпания также предлагает полеты в Бейрут, Стамбул, Кувейт, Дубай, Доху и другие города Ближнего Востока и региональные центры с пересадкой в Дамаске.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аэрофлот» может стать первой международной авиакомпанией, которая вернётся в Сирию. Возобновить полёты в арабскую республику российскую авиакомпанию призвало министерство транспорта Сирии.

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