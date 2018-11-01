Дамаск пригласил «Аэрофлот» снова вернуться в Сирию

Дамаск, , 12:00 — REGNUM «Аэрофлот» может стать первой международной авиакомпанией, которая вернётся в Сирию. Возобновить полёты в арабскую республику российскую авиакомпанию призвало министерство транспорта Сирии.

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«Мы считаем, что причины, по которым эта компания прекратила полёты, ушли в прошлое», — цитирует РИА Новости слова главы минтранса Сирии Али Хамуда.

По его словам, присутствие «Аэрофлота» в Сирии «хотели бы видеть не сегодня, а еще вчера».

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания «Аэрофлот» прекратила совершать полёты в Дамаск с 6 августа. В компании пояснили закрытие этого маршрута «коммерческими соображениями»: рейсы в Сирии перестали пользоваться популярностью и летать туда стало невыгодно, объясняют в компании.

Напомним, Сирия возвращается к мирной жизни после долгих лет вооружённого конфликта, разгоревшегося в 2011 году. По данным на сентябрь 2018 года, в покинутые из-за военных действий дома уже вернулись более 1,47 млн сирийских беженцев.