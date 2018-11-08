Около половины жителей России не планирует своё будущее

Москва, , 12:05 — REGNUM Почти половина жителей России ее планирует своё будущее. 46% опрошенных «не знают, что с ними будет даже в ближайшие месяцы». 50% граждан всё же строят планы на будущее. 4% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Треть граждан РФ (35%) строят планы на ближайшие год-два. Каждый десятый опрошенный (11%) планирует события и задачи на ближайшие пять-шесть лет.

Доля граждан с ясным представлением о будущем России на долгую перспективу существенно ниже доли тех, кто представляет её будущее только на 1−2 года. Так, будущее страны через и более 10 лет представляют 9%., а ситуация в России в ближайший год ясна для 68% опрошенных.

Опрос проведен 18 — 24 октября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ. Исследование проводилось методом личного интервью.

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Как сообщало, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства. При этом уверенность в завтрашнем дне чувствуют 45%, не чувствуют 46% граждан РФ.

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