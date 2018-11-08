Васильев: Дагестан задолжал субъектам РФ более 600 млн рублей по линии ФОМС

Махачкала, , 11:05 — REGNUM Более 600 млн рублей задолжал Дагестан субъектам России за оказанные жителям региона высокотехнологичные медицинские услуги. В частности, претензии имеются у Москвы, Ростовской области и Ставропольского края, рассказал глава Дагестана Владимир Васильев телеканалу РБК.

Политик отметил, что долг по оплате обязательного медицинского страхования наращивался с 2015 года. Республика пока не в состоянии погасить задолженности, так как региональный ФОМС, по словам Васильева, на сегодняшний день полностью разворован.

В сложившейся ситуации Васильев обвинил чиновников, которые решали личные задачи вместо выполнения своих обязательств.

«Пользуясь случаем, я бы посоветовал им не искать, где и как можно решить вопрос, а возмещать ущерб, что и может стать смягчающим обстоятельством», — добавил глава Дагестана.

Напомним, 23 октября Владимир Васильев также заявлял, что по линии Фонда обязательного медицинского страхования дагестанские чиновники умудрялись оформлять страховки и списывать деньги на воюющих на стороне боевиков в Сирии выходцев из республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов ныне находится под стражей. Он был задержан 18 августа 2018 года по подозрению в многомиллионной афере.

По версии следствия, чиновник создал преступную группу, которая в период с 2010 по 2018 годы предоставляла медицинским клиникам и учреждениям поддельные документы. На их основании возглавляемым аффилированными лицами страховым компаниям перечислялись средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. За восемь лет злоумышленники прибрали к своим рукам более 210 млн рублей.

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Сулейманов был заключён под стражу на два месяца. Позже Советский районный суд города Махачкалы продлил срок пребывания за решёткой еще на месяц — до 17 ноября 2018 года. Попытка добиться смягчения меры пресечения в Верховном суде республики оказалась безуспешной.

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