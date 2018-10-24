Васильев: чиновники в Дагестане оформляли медстраховки боевикам в Сирии

Махачкала, , 10:19 — REGNUM Высокопоставленные дагестанские чиновники оформляли медицинские страховки и списывали деньги на выходцев из республики, воюющих на стороне боевиков в Сирии. Об этот заявил глава региона Владимир Васильев. По его словам, правонарушения проходили по линии Фонда обязательного медицинского страхования.

«Даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС. До этого еще додуматься надо», — цитирует Васильева ТАСС.

Кроме того, глава Дагестана напомнил, что были выявлены многочисленные факты, когда здоровым жителям республики выдавались липовые свидетельства об инвалидности, по которым им полагались льготы, бесплатные лекарства и выплаты из бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 августа в Грозном был задержан главный фигурант дела о лже-инвалидах — бывший руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев. По версии следствия, будучи высокопоставленным чиновником, он создал преступную группу, в которую входили несколько десятков человек, в том числе и родственники Махачева.

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Злоумышленники занимались тем, что за взятки выдавали липовые инвалидности здоровым жителям Дагестана. Число таких лже-инвалидов превысило несколько сотен человек. Только в 2017 году преступная группа сделала «инвалидами» за деньги более 300 жителей региона.

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По данному уголовному делу 26 сентября был задержан и депутат Народного собрания Дагестана, брат экс-главы республики Раджаб Абдулатипов. Ему также предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, которое устанавливало за деньги инвалидности здоровым гражданам. Кроме того, ряд СМИ сообщил, что его подозревают в том, что за вознаграждение в размере 70 млн рублей он лоббировал назначение Махачева на должность руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы региона.

В ходе судебного заседания Раджаб Абдулатипов свою вину не признал, назвав возбужденное против него уголовное дело недоразумением.

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