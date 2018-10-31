Специалист из Крыма будет руководить отделом дагестанского ФОМС

Махачкала, , 13:53 — REGNUM Новым руководителем дагестанского территориального отдела Фонда обязательного медицинского страхования будет назначен специалист из Республики Крым. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в ходе пресс-конференции, посвящённой обсуждению проекта бюджета региона на 2019 год. Однако имя назначенца политик озвучивать не стал.

Васильев рассказал, что в республику с проверкой прибыли специалисты из Федерального ФОМСа во главе с руководителем Натальей Стадченко.

Глава заявил, что за кандидата, которого Стадченко привезла с собой в регион, она отвечает персонально перед председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Напомним, предыдущий руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов был задержан в августе 2018 года и находится под стражей по подозрению в многомиллионной афере.

По версии следствия, в период с 2010 по 2018 годы созданное Сулеймановым преступное сообщество предоставляло медучреждениям региона поддельные документы. В результате фонд получал деньги за медицинские услуги, которые на самом деле не оказывал. В течение восьми лет злоумышленники незаконно получили более 210 млн рублей.

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