Ответ резко похудевшему депутату: «Питаться на 3,5 тысячи рублей можно!»

Новосибирск, , 11:09 — REGNUM Корреспондент «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев уверен, что депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, резко похудевший за первую неделю диеты, на которую он решился после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, мог бы питаться на 3,5 тысячи рублей значительно лучше. Комментируя на своей странице в Facebook высказанную народным избранником досаду на то, что за первую неделю «диеты» народный избранник похудел более чем на два килограмма, сибирский журналист, в частности, пояснил:

«Питаться на 3,5 тысячи рублей можно! И это будут не только макарошки. Я бы проигнорировал эту тему, но вижу, что она не утихает. Вот теперь саратовский депутат проверяет на себе, что сможет себе позволить. А я уже проверил. Прокормился месяц за 3465 рублей. Покупал продукты по акциям, готовил сам.

Многие блюда, оказывается, стоят дёшево. Порция салата из крабовых палочек — около 20 рублей, порция пельменей — 30 рублей, плов с курицей — 10−15 рублей. Если же говорить про каши, макароны — это совсем мелочь.

Очень дёшево обходятся блюда из картошки — хоть жареной, хоть вареники. И это, несомненно, вкусно. В моём рационе было мало фруктов и кисломолочных продуктов. Но я и не едок кисломолочки. Ну, а были яйца, рыба, супы, салаты, сало. Пару раз были напитки для взрослых.

И, кстати, во время эксперимента я питался лучше, чем до и после. Привык вот не завтракать. Но в этот месяц заставлял себя есть нелюбимые каши. Сальце собственного посола делал. И пельмешки мои куда вкуснее, чем отрава из магазинов. Правда, времени у плиты проводил много. И да, конечно, я — за то, чтобы у пенсионеров было больше денег на питание. Чтобы им не искать акции, чтобы при случае могли купить что-то готовое. В конце концов, чтобы могли пойти и посидеть в ресторане».

Как уже сообщало ИА REGNUM, прожить месяц на 3,5 тыс. рублей в месяц депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко решился после спора с теперь уже бывшим главой регионального минтруда Натальей Соколовой, утверждающей, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться. Он утверждает, что за первую неделю «макарошковой» диеты похудел более чем на два килограмма. Но корреспондент «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев утверждает обратное. Имея в наличии лишь 3,5 тысячи рублей, ему в течение месяца удалось не только полноценно и разнообразно питаться, но ещё и сэкономить 600 рублей.

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Однако решивший повторить этот «подвиг» депутат местной областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) уже пожаловался на скудность меню, отметив, что основную часть его рациона составляют яйца, тушеные овощи, куриный бульон из костей, яблоки и карамель.

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