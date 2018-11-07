В память о депортации карачаевцев в Казахстане и Киргизии откроют памятники

Черкесск, , 13:12 — REGNUM Карачаевцам, ставшим жертвам депортации 1943−1957 годов, в Казахстане и Киргизии установят памятники. Такое решение принял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он выступил с предложением к общественной организации «Карачай Алан Халк» заняться вопросом установки мемориалов в ходе траурного митинга, посвященного 75-летию со дня высылки карачаевского народа в Среднюю Азию и Казахстан.

Мероприятие состоялось у Мемориального комплекса жертвам политических репрессий и депортации карачаевцев в городе Карачаевске. В памятном шествии приняли участие несколько тысяч человек. Они пронесли в руках фотографии родных и близких — жертв депортации.

Как отметил в ходе митинга Темрезов, установкой памятников должны заняться органы власти, депутатский корпус.

«Нам нужно провести работу и по линии министерства иностранных дел. Мы обязательно должны эту работу проделать и в следующем году отправить туда наши делегации для открытия памятников», — цитирует Темрезова его пресс-служба.

Напомним в годы Великой Отечественной войны карачаевский народ был подвергнут высылке с родных мест в Среднюю Азию и Казахстан. С 1943 по 1957 годы было вывезено около 70 тыс. человек. За годы депортации на чужбине погибли около 43 тысяч человек, из которых 22 тысячи — дети.

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Спустя 14 лет карачаевский народ был реабилитирован и получил разрешение вернуться на родину. В 2018 году глава республики Рашид Темрезов принял решение возобновить строительство музея депортации в городе Карачаевске.

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