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В Карачаево-Черкесии празднуют 60 лет со дня возвращения карачаевцев

Общество

В республике день 3 мая объявлен нерабочим

Черкесск, 3 мая 2017, 13:57 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии отмечают 60 лет со дня возвращения карачаевцев на свою историческую родину. В этот день, 3 мая 1957 года, из Киргизии и Казахстана прибыли первые эшелоны с карачаевцами. Эта дата стала отмечаться ежегодно как День возрождения карачаевского народа.

Сегодня указом главы республики Рашида Темрезова в Карачаево-Черкесии объявлен выходной день, передает корреспондент ИА REGNUM. Вместе с карачаевским народом эту дату отмечают все народы республики. В течение сегодняшнего дня и всего мая будет проведено более 100 мероприятий, посвященных празднику. Это и митинг, который состоится у Мемориального комплекса жертвам репрессий карачаевского народа в Карачаевске, и праздничные концерты с участием звезд республики и Северного Кавказа, и общереспубликанские конно-спортивные состязания.

В честь праздника более 10 тысяч человек получат памятные медали Среди них те, кто пережил все тяготы и лишения в ссылке, и представители других национальностей, которые оказывали поддержку карачаевскому народу.

К юбилейной дате установлены 11 мемориальных досок на домах, где жили члены двух делегаций карачаевцев к Никите Хрущеву, усилиями которых удалось убедить власть в необходимости принятия решения о возвращении и реабилитации.

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В Карачаево-Черкесии отметили День возрождения карачаевского народа

Напомним, принудительная высылка из мест постоянного проживания карачаевцев была объявлена 2 ноября 1943 года. Около 70 тысяч человек были высланы в Киргизию и Казахстан, где им пришлось в тяжелых условиях жить почти 14 лет. В 1956 году после осуждения культа личности Иосифа Сталина ограничения с карачаевцев были сняты частично. Только в 1957 году им было разрешено вернуться на родину. Полная реабилитация карачаевского народа наступила лишь в 1991 году.

За 14 лет депортации погибли от голода и холода более 40 тысяч карачаевцев, в основном дети, женщины и старики.

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