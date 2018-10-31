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Из-за выпуска фальсификата в Нижегородской области остановили молокозавод

Экономика

Процесс производства остановлен на два месяца

Из-за выпуска фальсификата в Нижегородской области остановили молокозавод
Виктор Позднов. Доярки. 1974

Сокольский район, Нижегородская область, 31 октября 2018, 23:07 — REGNUM  Деятельность ОАО «Сокольский молокозавод» приостановлена на 60 суток в рамках исполнения решения арбитражного суда региона о привлечении предприятия к административной ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В управлении уточнили, что по результатам лабораторных исследований было выявлено несоответствие отобранной пробы творога массовой долей жирности 5% требованиям пункта Техрегламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Творог, выпущенный заводом, не соответствует техрегламенту «по показателям жирно-кислотного состава жировой фазы продукта и количественному содержанию стеринов, что свидетельствует о выпуске в обращение фальсифицированного пищевого продукта».

Причем это нарушение было выявлено повторно, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее завод уже привлекался к административной ответственности.

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Проблемы молочной отрасли
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