В Петербурге до 2023 года могут добиться переработки 1 млн т мусора в год

Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Региональный оператор Санкт-Петербурга по переработке твердых бытовых отходов ГУП «МПБО-2» может достичь мощности в 1 млн тонн в год до конца действия пятилетней программы. При этом в Смольном утверждают, что горожанам не стоит опасаться «мусорного коллапса» с 1 января 2019 года при переходе на новую систему утилизации бытовых отходов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первый замглавы предприятия Александр Куренков 31 октября напомнил, что на сегодня у МПБО-2 собственной мощности хватает для переработки лишь 500 тыс. тонн в год. Основной задачей оператора станет спроектировать новые комплексы по переработке, которые разместятся на двух площадках: на Волхонском шоссе на юге города и в районе поселка Янино на северо-востоке. Площадки должны занимать 18 га.

«Есть всё необходимое для размещения комплексов такой мощности, все необходимые коммуникации, чтобы обеспечить их работу. Мы выдали задание крупным проектным организациям, чтобы нам предложили варианты по размещению таких комплексов мощностью порядка 1 млн тонн на каждой площадке», — пояснил Куренков.

Когда именно удастся достичь таких показателей, пока неизвестно. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы комитета по благоустройству Кирилл Пащенко, существует вероятность, что региональный оператор сможет добиться результата до окончания программы модернизации.

«Но программа рассчитана на пять лет, за пять лет мы должны это сделать, до 2023 года», — пояснил он.

Кирилл Пащенко призвал петербуржцев прекратить опасаться «мусорного коллапса», который якобы может произойти с 1 января 2019 года, когда региональный оператор де-юре должен начать свою работу. Чиновник подчеркнул, в федеральном законе установлена норма, согласно которой до момента заключения региональным оператором договоров с управляющими компаниями действуют существующие договоры.

«Поэтому, вне всякого сомнения, на основе этой нормы федерального закона до тех пор, пока региональный оператор не начал фактически исполнять свои обязанности, действуют те договоры, которые есть», — сказал Пащенко.

Представители МПБО-2 уже провели встречи с управляющими компаниями во всех районах города, чтобы объяснить тонкости федерального законодательства. Теперь ГУП должен заключить около 4,5 тыс. договоров с УК многоквартирных домов, а также около 2 тыс. договоров с бюджетными учреждениями. В расчет также не входят договоры с юридическими лицами.

«В каждом районе Петербурга будут работать представители регионального оператора, чтобы максимально упростить первый этап заключения договоров и затем перейти к деятельности уже по предоставлению коммунальной услуги», — сказал заместитель директора «МПБО-2» Сергей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО составит в 2019 году для населения 4414,52 рубля за 1 тонну мусора.

При этом, если сегодня стоимость услуги рассчитывается исходя из площади жилого помещения (квартиры, дома), то со следующего года основой для расчета станет количество жильцов.

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