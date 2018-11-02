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Учителя Екатеринбурга обсудили проблему ранней профилизации школьников

Общество

В УрФУ прошли XXIV открытые городские педагогические чтения

Екатеринбург, 2 ноября 2018, 14:29 — REGNUM  Проблему ранней профилизации школьников обсудили учителя Екатеринбурга в ходе XXIV открытых городских педагогических чтений, проходивших в Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Целью события являлось исследование основных научных проблем в этой сфере и их воплощение в практике образования Екатеринбурга.

«Большинство участников панельной дискуссии, проходившей во время форума, высказались за то, что ранняя профилизация — это здорово», — прокомментировала директор Уральского гуманитарного института Эльвира Сыманюк.

По ее словам, основное, на чём педагоги должны делать акцент в подготовке школьников — это обучение мобильности, гибкости, способности осваивать новые технологии. Эксперт убеждена, что мир профессий быстро меняется, поэтому нацеливание ребёнка на одну специальность чревато возникновением проблем и кризисов в будущем.

Отмечается, что во время мероприятия обсуждались такие вопросы, как мотивация, коррекция и реабилитация выбора профессии, подготовка кадров для цифровой экономики, инновационные подходы к проблеме ранней профориентации дошкольников, а также проводились мастер-классы и практикумы для воспитателей и педагогов.

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