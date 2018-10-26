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Музей УрФУ представил выставку в дополненной реальности

Общество

Школьникам Екатеринбурга покажут устройство трансформатора Теслы и ядерного реактора

Екатеринбург, 26 октября 2018, 09:59 — REGNUM  Музейно-выставочный комплекс Уральского федерального университета (УрФУ) представил новый проект с использованием технологий дополненной реальности — экспозицию «ARтерия», состоящую из девяти плакатов, которые «оживают» на экранах планшетов. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба вуза.

Первыми выставку оценили студенты университета. «Технология дополненной реальности помогает глубже понять, что и как устроено. Мне как гуманитарию не так просто разобраться в устройстве механизмов. А здесь мы не только читаем, но и наглядно видим реакцию, работу, действие. Это очень интересно и увлекательно», — сообщила студентка Уральского гуманитарного института Ангелина Мелюхина.

На следующем этапе «ARтерию» хотят показать школьникам. Старшеклассники смогут увидеть модель метеорита, интерактивную химическую реакцию, разобраться в устройстве прокатного стана, трансформатора Теслы и ядерного реактора. Во второй части выставки запланирован показ видеороликов о ботаническом саде УрФУ, IT-технологиях, Коуровской астрономической обсерватории и студенческой жизни в УрФУ.

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