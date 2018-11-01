Главред британского журнала лишился должности из-за шутки про веганов

Лондон, , 11:14 — REGNUM Главный редактор британского издания Waitrose Уильям Ситуэлл поплатился своей должностью из-за электронного письма, которое он отправил в адрес журналистки Селены Нельсон, пишущей статьи на тему веганства. Об этом 31 октября сообщил The Telegraph.

Нельсон попросила Ситуэлла опубликовать в журнале серию заметок, посвященную рецептам для веганов. В ответ на это редактор спросил её, как она относится к тому, чтобы написать серию, посвященную убийствам веганов, способам их поимки и разоблачению их лицемерия путем кормления их мясом. Нельсону не повезло, поскольку совсем недавно его сеть начала маркетинговую кампанию, направленную на веганскую аудиторию. Несмотря на то, что Ситуэлл назвал произошедшее шуткой, поднялся большой скандал и он был отправлен в отставку.

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Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что федерация мясников Франции попросила власти страны защитить их от атак веганов-террористов, которые на регулярной основе начали совершать нападения на мясные лавки. В открытом письме они заявили, что веганская идеология превратилась в террористическую и стала нести опасность.

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