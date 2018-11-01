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Машина ужаса: композитор из США придумал необычный музыкальный инструмент

Культура

Марк Корвен использует его для озвучивания фильмов

Вашингтон, 1 ноября 2018, 10:50 — REGNUM  В сети набирают популярность ролики, в которых композитор Марк Корвен демонстрирует работу своей музыкальной «машины ночных кошмаров» — инструмента, способного издавать жуткие звуки. Об этом 31 октября сообщил портал Tjournal.

На видео Корвен показывает, как он записывает саундтреки к фильмам ужасов. Аппарат представляет собой собрание совершенно разных инструментов. Композитор рассказал, что он решил сделать его после того как устал от цифровых сэмплов, которые были достаточно однообразны и не позволяли создавать качественную озвучку. Он назвал его The Apprehension Engine (в буквально переводе — «Двигатель восприятия»).

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Напомним, в октябре 2018 года ИА REGNUM опубликовало видео, на котором японский блогер демонстрировал звучание инструмента под названием «Вотерфон», который также используется для озвучивания фильмов ужасов. Его в 1968 году придумал художник Ричард Уотерс.

Читайте ранее в этом сюжете: Японский блогер сыграл на зловещем музыкальном инструменте

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