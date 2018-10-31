Среда, 31 Октября 2018 года
13:16:32 МСК

Приговор осужденному за взятки генералу ВВ МВД РФ оставлен в силе

Общество

В марте прошлого года Варчук дал признательные показания о том, что получил деньги за содействие в повышении финансирования для одного из подразделений Внутренних войск МВД РФ

Приговор осужденному за взятки генералу ВВ МВД РФ оставлен в силе
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Москва, 31 октября 2018, 11:28 — REGNUM  Оставлен в силе приговор осужденному за взятки бывшему заместителю Главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ Вячеславу Варчуку. Об этом сообщили 31 октября в Главной военной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что приговор Московского окружного военного суда, назначившего генерал-лейтенанту запаса приговор в виде шести лет лишения свободы, остается в силе.

Напомним, 6 марта 2017 года Вячеслав Варчук дал признательные показания о том, что получил деньги за содействие в повышении финансирования для одного из подразделений ВВ МВД РФ.

Читайте также: Бывший генерал ВВ МВД РФ признался в получении взятки

Затем, 19 июля 2018 года Московский гарнизонный военный суд признал Варчука виновным в получении взятки и приговорил его к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить