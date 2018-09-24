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Дело Улюкаева: Мосгорсуд счел законным возврат Феоктистову $2 млн

Общество

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты осужденного

Москва, 24 сентября 2018, 11:45 — REGNUM  Возврат генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые являлись вещественными доказательствами по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, признан законным. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял в понедельник, 24 сентября, Мосгорсуд.

«Постановление Замоскворецкого районного суда от 29 июня 2018 г. оставить без изменений», — отметила судья.

Таким образом, Мосгорсуд отклонил жалобу защиты осужденного экс-министра экономического развития РФ Улюкаева на возврат Феоктистову $2 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня Замоскворецкий суд Москвы принял решение о возврате Олегу Феоктистову суммы в размере $2 млн. Указанную сумму глава компании «Роснефть» Игорь Сечин передал в рамках оперативного эксперимента Улюкаеву.

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Дело Улюкаева
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