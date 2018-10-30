Работодатели Италии получат льготы за трудоустройство молодежи

Рим, , 18:33 — REGNUM Проект бюджета Италии на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает финансовые льготы для работодателей за трудоустройство молодежи, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 30 октября.

Вознаграждать будут за прием на работу молодых граждан по постоянным, а не временным контрактам. Работодателей будут освобождать от уплаты налога в объеме до 8 тысяч евро.

Чтобы получить такую льготу, нужно будет принять на работу выпускников вузов, чьи дипломы государство признает действительными. Это могут быть либо выпускники магистратуры, получившие высокие баллы на выпускных экзаменах и еще не достигшие 30 лет, либо выпускники докторантуры, не достигшие 34 лет.

На финансирование этой программы в бюджете двух следующих лет заложены 70 млн евро. Высокая молодежная безработица — одна из наиболее серьезных социальных и экономических проблем Италии. Другой актуальной проблемой является значительное число временных, а не постоянных рабочих контрактов.

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