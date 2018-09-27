Епископы Италии призвали правительство помочь молодежи с работой

Рим, , 14:46 — REGNUM Конференция епископов Италии призывает правительство страны помогать молодежи находить работу, а не только давать обещания по этому вопросу, заявил в четверг, 27 сентября, глава конференции кардинал Гуалтьеро Бассетти, передает информагентство Ansa.

Ситуация, когда молодежи трудно найти работу, а занятость в лучшем случае является временной, не дающей никаких гарантий, — такая ситуация лишает страну ее будущего, создает проблемы для семей, увеличивает социальное неравенство, отметил Бассетти.

В Италии один из самых высоких в Европе показателей молодежной незанятости (количества молодых граждан, которые не учатся и не работают).

Летом 2018 года новое правительство страны утвердило «декрет о достоинстве», который усложняет работодателям наем сотрудников по временным контрактам и облегчает заключение постоянных договоров.

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