Мусорные манипуляции: ловкий ход московских властей

Москва, , 03:24 — REGNUM Судя по добытой общественными активистами информации, правительство Москвы все-таки решило построить в Люберцах перевалочный пункт для московского мусора, который по железной дороге будет увозиться куда-то в Россию для дальнейшей утилизации. Почему этот план держался в секрете и что сделало возможным строительство, против которого возникло общественное неприятие, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Экологический кластер «Некрасовка», который правительство Москвы пытается протолкнуть в качестве выхода из положения с мусором, с самого начала подвергался атаке активистов, указывавших не только на ущерб от запланированной стройки для близлежащих районов города, но и пытавшихся доказать незаконность такого рода строительства.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) выглядели достаточным основанием для того, чтобы выиграть тяжбу с московской администрацией. А ведь посредством малозаметного термина «фактическое использование» чиновник теперь может обойти даже самый строгий запрет, и даже хуже того — якобы имеющийся запрет может служить в качестве информационного прикрытия. А внезапно оказавшееся под боком вредное или опасное предприятие свалится перед изумленными жителями того или иного района, как снег на голову. Так есть ли у народа возможность отстоять законным образом свои интересы на фоне подобного законотворчества?

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