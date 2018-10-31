Среда, 31 Октября 2018 года
04:38:50 МСК

Мусорные манипуляции: ловкий ход московских властей

Общество

Получены новые свидетельства о строительстве мусорной перевалки в Некрасовке

Мусорные манипуляции: ловкий ход московских властей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусорный полигон

Москва, 31 октября 2018, 03:24 — REGNUM  Судя по добытой общественными активистами информации, правительство Москвы все-таки решило построить в Люберцах перевалочный пункт для московского мусора, который по железной дороге будет увозиться куда-то в Россию для дальнейшей утилизации. Почему этот план держался в секрете и что сделало возможным строительство, против которого возникло общественное неприятие, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Экологический кластер «Некрасовка», который правительство Москвы пытается протолкнуть в качестве выхода из положения с мусором, с самого начала подвергался атаке активистов, указывавших не только на ущерб от запланированной стройки для близлежащих районов города, но и пытавшихся доказать незаконность такого рода строительства.

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) выглядели достаточным основанием для того, чтобы выиграть тяжбу с московской администрацией. А ведь посредством малозаметного термина «фактическое использование» чиновник теперь может обойти даже самый строгий запрет, и даже хуже того — якобы имеющийся запрет может служить в качестве информационного прикрытия. А внезапно оказавшееся под боком вредное или опасное предприятие свалится перед изумленными жителями того или иного района, как снег на голову. Так есть ли у народа возможность отстоять законным образом свои интересы на фоне подобного законотворчества?

Читайте статью Дар Собянина. Мусор Москвы: хоронить в регионах, распределять — в Люберцах и другие статьи Игоря Свирина по региональной тематике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить