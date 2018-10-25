Дар Собянина. Мусор Москвы: хоронить в регионах, распределять — в Люберцах

Игорь Свирин, , 21:24 — REGNUM

Получила свое окончательно подтверждение версия о том, что московский мусор при активном участии компании РЖД будут утилизировать в удаленных уголках России. Именно для этих целей на базе «Мосводоканала» в Люберцах строится «Производственный погрузочно-разгрузочный Кластер». ИА REGNUM уже сообщало о подозрительном строительстве на территории Люберецких очистных сооружений, но тогда мы не смогли убедительно показать, что строится именно мусорная перевалка. Теперь благодаря активистам инициативной группы «Совесть Некрасовки», в руки которых попали документы, проливающие свет на истинные замыслы правительства Москвы, в этом никаких сомнений не остается.

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Так что же удалось выяснить жителям Некрасовки?

В доказательство своей правоты граждане ссылаются на такие документы, как задание на разработку проектной и рабочей документации для объекта «Производственный погрузочно-разгрузочный Кластер на территории Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал» «Некрасовка», в которых указан перечень загрязняющих веществ и огромные превышения ПДК. Который, по мнению активистов, соответствует загрязнению воздуха от мусора в основном ангаре.

Не менее любопытны фотографии стенда/презентационного материала, на котором указано «пост погрузки мусоровозов», изображён мусоровоз, а также оборудование для измельчения и упаковки мусора.

Кроме того, дополнительные подробности об особенностях проекта были озвучены 18 октября 2018 года на заседании комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области.

Противники мусорной перевалки отметили доклад, в котором говорилось о том, что в «экокластере осуществляется измельчение, полная сортировка, выделение вторичных материальных ресурсов, отделение органики, прессование, с помощью специального упаковщика отсортированные твёрдые коммунальные отходы упаковываются в герметичные тюки, покрытые специальной плёнкой. Перед отправкой готовые и прошедшие обучение сотрудники будут производить контроль отправляемого груза».

Подробности читайте и смотрите на сайте активистов: О незаконном строительстве Экокластера «Некрасовка»

Пользуясь случаем, обратим внимание на еще один важный аспект во взаимоотношения власти и общества. Не первый раз обращаем внимание на то, что очень многие в своих тяжбах с московской администрацией любят ссылаться на правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в той их части, которая касается допустимых параметров разрешенного строительства. Приведем этот пункт полностью.

«Во всех территориальных зонах сохраняемого землепользования (фактическое использование — индекс «Ф») в качестве предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках в упомянутых зонах устанавливаются параметры расположенных на указанных земельных участках объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о параметрах объектов капитального строительства, расположенных на конкретном земельном участке, для указанного земельного участка числовое значение индекса «Ф» является равным «нулю».

Многие почему-то считают, что раз участку присвоили литеру «Ф», то на этом месте может размещать только то, что там находится. Однако это не так. Чиновники сделали тождественными понятия сохраняемого землепользования и фактического использования, термином «фактическое использование» скрыли тот факт, что реально на участке построят то, что посчитают целесообразным. А для подстраховки сослались на то, что также признают вид разрешенного использования участка такой, какой содержится в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). А уж коли и в ЕГРН никаких сведений не содержится, так тут и вообще нет пределов для творчества.

Вот и получается, что пока жители Некрасовки, убаюканные прописанными в ПЗЗ гарантиями, считали, что подобное строительство «экокластера» невозможно, чиновники распорядились иначе.

Описанная выше ситуация, как и множество ей подобных, наводит на простую и вместе с тем страшную мысль. Когда нормотворчество и интерпретация написанных законов полностью отданы на откуп чиновников, действия которых, не будем этого забывать, очень часто детерминированы интересами бизнеса, и не поддаются контролю со стороны общества, у народа, по сути, не остается никаких законных способов отстоять свои права.

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