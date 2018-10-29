Папа Франциск считает, что Европу построили мигранты

Ватикан, , 15:47 — REGNUM В понедельник, 29 октября, глава католической Церкви папа Франциск вновь раскритиковал миграционную политику ряда европейских стран, включая Италию, передает Il Giornale.

Папа отметил двойственность проблем, связанных с мигрантами: их либо вообще не впускают в Европу, закрывая порты, либо впускают, но потом эксплуатируют их.

Приводя в пример собственный опыт, Франциск рассказал, что во времена его детства в Аргентину приезжало много мигрантов, но это не становилось проблемой. Мигранты, по его словам, и строили эту страну, как они строили и Европу.

Глава католической Церкви также отметил, что нежелание впускать иностранцев ради сохранения собственного комфорта противоречит словам Христа о необходимости принимать странников.

Ранее папа отмечал, что для нормализации ситуации с миграцией европейские политики и бизнесмены должны помогать развитию того континента, откуда прибывают мигранты, — Африки.

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