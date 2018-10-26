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Крымские студенты совершили экспедицию в места боевой славы партизан

Общество

Главными объектами полевого исследования стали знаковые места партизанского движения

Крымские студенты совершили экспедицию в места боевой славы партизан
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Мемориал «Курган Славы»

Симферополь, 26 октября 2018, 15:42 — REGNUM  Студенты факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского совершили экспедицию по местам боевой славы партизан Симферопольского района, об этом 26 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что экспедиция прошла на Долгоруковской яйле — одном из самых важных партизанских районов Крыма.

Во время экспедиции студенты познакомились с общей историей партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны, изучили природные условия, в которых жили и сражались партизаны.

Старший преподаватель кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии КФУ Андрей Яковлев сообщил, что главными объектами полевого исследования стали знаковые места партизанского движения: памятник партизанам Северного соединения, Иваненковский аэродром, мемориал «Курган Славы», командный пункт 18-го партизанского отряда и некоторые другие.

По окончании экспедиции студенты разработали маршрут экскурсии и составили карточки экскурсионных объектов с их комплексной характеристикой.

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