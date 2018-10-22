В Крыму отметили отсутствие положения о студенческом самоуправлении

Симферополь, , 14:56 — REGNUM Участники Крымского форума органов студенческого самоуправления «Обмен опытом и интеграция» констатировали, что в России отсутствует положение, которое бы позволило развернуть в вузах работу студенческих советов и поддерживать их деятельность, сообщает 22 октября пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского.

Крымский форум проходил по инициативе совета обучающихся КФУ с 18 по 21 октября. В работе форума приняли участие более 150 человек, среди которых представители органов студенческого самоуправления Крымского федерального университета, а также гости из Архангельска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Казани.

Вместе они попытались разработать единую модель органов студенческого самоуправления, которая впоследствии может функционировать на всей территории России.

«В рамках этого форума мы выработали некоторые рекомендации к такому универсальному положению», — сообщил председатель Студенческой палаты Совета обучающихся КФУ Максим Нырков.

Также в рамках форума прошли мероприятия в теоретических блоках, практикумы, тренинги и мастер-классы, направленные на формирование лидерских качеств. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.

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