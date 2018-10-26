Составлен рейтинг наиболее популярных книг пассажиров московского метро

Москва, , 12:30 — REGNUM Московский метрополитен составил рейтинг литературных произведений, которые чаще всего берут на полке по «буккроссингу» (обмену книгами) в московской подземке. Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.

Отмечается, что в ТОП-5 наиболее востребованных вошли книги писателей Бориса Акунина, Бориса Пастернака, Виктора Гюго, Ивана Бунина и Сергея Есенина.

«Список книг на полках буккроссинга будет постоянно пополняться, мы призываем пассажиров присоединяться к проекту и приносить книги на стойки «Живое общение», — подчеркнула замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно, что метро Москвы начнет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах, уменьшив количество рекламных мест на 70%.

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