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«По пожеланиям пассажиров»: в московском метро станет меньше рекламы

Общество

Теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах

Москва, 3 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Столичное метро начнет самостоятельно продавать рекламу в поездах и переходах, уменьшив количество рекламных мест на 70%, сообщает 3 октября агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.

«По пожеланиям пассажиров теперь будет полностью исключена любая аудиореклама на эскалаторах и размещение материалов на путевых стенах исторических станций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь реклама не будет размещаться непосредственно на станциях и на эскалаторных наклонах. Встретить ее можно будет только в поездах и в специальных лайтбоксах — носителях с дополнительной подсветкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании ООО «Трейд Компани» против Московского метрополитена и признал незаконным одностороннее расторжение договора в декабре 2017 года о размещении рекламы.

Отметим, что «Трейд Компани» являлась рекламным подрядчиком столичного метро с сентября 2016 года, выиграв на аукционе контракт на девять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд обязал вернуть рекламу в московское метро

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