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Суд в Москве отклонил жалобу Telegram на блокировку мессенджера

Общество

«Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в президиум»

Москва, 26 октября 2018, 09:40 — REGNUM  Московский городской суд отклонил кассационную жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России, сообщила 26 октября пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в президиум», - цитирует РИА Новости Солопову.

Таким образом суд решил, что законность принятых в отношении Telegram решений не вызывает сомнений.

Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы заблокировал Telegram на территории России. В реестр запрещенных сайтов в том числе попали веб-адреса мессенджера. Это стало ответом на отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей.

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Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
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