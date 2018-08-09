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Верховный суд России отклонил апелляцию юристов Telegram

Общество

Решение о законности соответствующего приказа ФСБ России апелляционной коллегией признано правильным

Москва, 9 августа 2018, 13:55 — REGNUM  Жалоба представителей сервиса Telegram отклонена апелляционной коллегией Верховного суда (ВС) России. Таким образом, суд признал законным требование ФСБ РФ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей, подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщили 9 августа в ВС РФ.

Отмечается, что принятое ранее ВС РФ решение о законности соответствующего приказа ФСБ России апелляционной коллегией признано правильным, и жалоба представителей мессенджера оставлена «без удовлетворения».

Представители сервиса ранее заявляли, что собираются подать жалобы в Верховный суд и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Как сообщало ИА REGNUM, запрос о предоставлении ключей шифрования для доступа к переписке пользователей администрации сервиса был направлен в июле 2017 года, запрос касался теракта в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 15 человек, пострадали более ста.

Мессенджер был обязан предоставить ключи шифрования согласно ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», однако сделать это отказался.

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