В Армавире прошла встреча, посвященная 100-летию комсомола

Краснодар, , 07:28 — REGNUM Студенты и преподаватели Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) приняли участие в работе круглого стола «Без прошлого нет будущего», посвященного 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Встреча прошла в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской в рамках работы информационно-дискуссионного клуба «Имею мнение». На мероприятие были приглашены известные люди Армавира, имеющие богатый комсомольский опыт, молодежную аудиторию представляли студенты АГПУ и других образовательных организаций.

Предварительно был проведен опрос на улицах города на знание молодым поколением исторических личностей, символики и молодежных организаций советского времени.

«Ответы оказались неутешительными: молодые люди слабо представляют себе, кто такие комсомольцы и чем занималась организация, путаются в личностях Ленина и Ульянова, зато успешно пропели несколько строк из гимна СССР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор получился насыщенным, интересным и очень душевным. Гости с удовольствием делились с присутствующими воспоминаниями о комсомольской юности: о здоровом соревновании в учебе и спорте, о духе коллективизма, о дружбе и помощи окружающим, о военной службе, туристических походах и молодежных слетах.

В ходе встречи молодые люди получили информацию о Всероссийском межнациональном союзе молодежи — общероссийском общественном движении, где активная молодежь сможет реализовать свои способности. В вузе выразили надежду на то, что в новом союзе молодежи, в новых исторических условиях, будут активно использованы организационные и культурные формы деятельности комсомола.

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