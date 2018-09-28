Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В день 100-летия ВЛКСМ ростовчанам зачитают послание поколений. Письмо потомкам было заложено в 1968 году. Капсула времени, которая хранится в стене Ростовского академического театра драмы имени Горького, будет вскрыта 29 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Как бы ни менялась наша жизнь, мы не имеем права забывать историю страны, в которой биографии нескольких поколений советского народа неразрывно связаны с комсомолом. Он был настоящей жизненной школой для миллионов юношей и девушек, где само время давало уроки мужества, добра и справедливости, учило дружбе и стойкости», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В рамках празднования дня рождения комсомола на Дону будут организованы круглые столы, встречи, выставки, форумы и конференции.

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября 2017 года на Театральной площади Ростова-на-Дону, в день 100-летия Великой Октябрьской революции, была вскрыта капсула времени.

«Будьте всегда верны великому Знамени Октября, бессмертным идеям марксизма-ленинизма. Пусть никогда не бледнеет, не гаснет память поколений. Помните всегда о тех, жил до вас, боролся, отдавал силы и жизнь за создание и укрепление первого в мире Советского социалистического государства. Желаем вам, дорогие потомки, успехов в борьбе за торжество великого коммунистического дела. Сквозь пять десятилетий по-отечески жмем ваши руки и крепко обнимаем каждого!» — сказано в послании от 1967 года.

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