Новая забава в соцсетях: всех птиц в США заменили на дронов

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Пользователи соцсетей нашли себе новую забаву. Там всё больше набирает популярность мем, согласно которому власти США заменили всех птиц на дронов для осуществления слежки за всеми гражданами. Он получил название Birds aren't real.

Создатели мема утверждают, что последняя птица умерла в США в 2001 году. По их мнению, Джона Кеннеди убили именно из-за его позиции по поводу этой программы. Их последователи высмеивают всех, кто не верит в эту теорию заговора. В YouTube даже появился специальный канал, на котором периодически появляются видео, посвященные «проблеме».

https://twitter.com/birdsarentreal/status/1050804534359015424

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что популярный мем «Неверный парень» получил своё развитие. Его новыми героями стали собаки, это произошло после того, как пользователь форума Reddit выложила в сеть фотографию своего питомца.

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