Среда, 24 Октября 2018 года
13:44:46 МСК

Жительница США смогла предотвратить трагедию в двух школьных округах

Общество

Сама того не зная, она навела полицию на след мужчины, который собирался напасть на школьников

Франкфорт, США, 24 октября 2018, 12:43 — REGNUM  Жительница США смогла предотвратить трагедию в двух школьных округах благодаря тому, что пожаловалась на пользователя Facebook, оскорбившего её детей. Коберли Б. обратилась в полицию, после чего правоохранители выяснили, что мужчина планировал нападение на школьников, сообщает WKYT.

В середине октября мать троих детей из Нью-Джерси получила в Facebook сообщение от незнакомого ей пользователя по имени Дилан Джаррел. Житель Кентукки, в профиле которого стояло его же фото с оружием, написал гневное расистское оскорбление в адрес темнокожих детей Коберли. Мужчина показался женщине подозрительным, поэтому она обратилась в местный отдел полиции Кентукки.

На следующий день полицейские застали Джарелла, когда тот отъезжал от своего дома. В машине молодого человека обнаружили револьвер, винтовку, бронежилет и более двухсот боеприпасов, а также детальный план нападения на два школьных округа. Сейчас Джарелл находится под арестом. Представители полиции сообщили, что трагедии удалось избежать благодаря «звонку женщины из Нью-Джерси».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что социальный эксперимент родителей из Чикаго довёл до суда. Семейная пара решила доказать окружающим, что не стоит оставаться безразличными к случаям жестокого обращения с детьми. Для этого они в людном месте громко отругали своего сына и якобы в качестве наказания засунули его в багажник автомобиля. Родители хотели проверить реакцию прохожих и затем показать её пользователям интернета. Однако план провалился — несколько свидетелей «наказания» вызвали полицию; правоохранители, в свою очередь, не поверили родителям, что те устроили социальный эксперимент.

Читайте ранее в этом сюжете: Социальный эксперимент родителей из Чикаго привёл к суду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить