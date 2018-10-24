Франкфорт, США, , 12:43 — REGNUM Жительница США смогла предотвратить трагедию в двух школьных округах благодаря тому, что пожаловалась на пользователя Facebook, оскорбившего её детей. Коберли Б. обратилась в полицию, после чего правоохранители выяснили, что мужчина планировал нападение на школьников, сообщает WKYT.

В середине октября мать троих детей из Нью-Джерси получила в Facebook сообщение от незнакомого ей пользователя по имени Дилан Джаррел. Житель Кентукки, в профиле которого стояло его же фото с оружием, написал гневное расистское оскорбление в адрес темнокожих детей Коберли. Мужчина показался женщине подозрительным, поэтому она обратилась в местный отдел полиции Кентукки.

На следующий день полицейские застали Джарелла, когда тот отъезжал от своего дома. В машине молодого человека обнаружили револьвер, винтовку, бронежилет и более двухсот боеприпасов, а также детальный план нападения на два школьных округа. Сейчас Джарелл находится под арестом. Представители полиции сообщили, что трагедии удалось избежать благодаря «звонку женщины из Нью-Джерси».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что социальный эксперимент родителей из Чикаго довёл до суда. Семейная пара решила доказать окружающим, что не стоит оставаться безразличными к случаям жестокого обращения с детьми. Для этого они в людном месте громко отругали своего сына и якобы в качестве наказания засунули его в багажник автомобиля. Родители хотели проверить реакцию прохожих и затем показать её пользователям интернета. Однако план провалился — несколько свидетелей «наказания» вызвали полицию; правоохранители, в свою очередь, не поверили родителям, что те устроили социальный эксперимент.

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