Уровень проведения ЕГЭ в Магаданской области оценили как высокий

с. Кулу, Магаданская область, , 07:51 — REGNUM Магаданская область оказалась в списке регионов РФ, где подготовка и проведение единого государственного экзамена и тexнoлoгичecкoe oбecпeчeниe ЕГЭ прошли на высоком уровне. Об этом было заявлено на всероссийском совещании в Казани 17−28 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования региона 25 октября.

Читайте также: Определён самый сложный ЕГЭ для выпускников 2018 года

Оценивалась доля аудиторий, обеспеченных системами видеонаблюдения, технологиями печати КИМ и сканирования ответов, соблюдение сроков обработки бланков, организация общественного наблюдения. Всего 10 критериев, которые включали самодиагностику субъекта и оценку Рособрнадзора.

По этим критериям Магаданская область набрала 683,7 балла и заняла место в «зеленой» зоне федерального списка регионов. Годом ранее этот показатель был несколько ниже — 628,16 балла.

Напомним, рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню организационно-технологической подготовки к ЕГЭ Рособрнадзор формирует на протяжении четырех лет. В зависимости от полученных баллов, субъекты РФ распределяются по зонам — «красная», «жёлтая» и «зелёная». В последнюю попадают те регионы, которые обеспечили стопроцентную прозрачность экзаменационной кампании.