Определён самый сложный ЕГЭ для выпускников 2018 года

Москва, , 08:26 — REGNUM В Рособрнадзоре определили, какие экзамены оказались самыми сложными для российских выпускников 2018 года. Об этом сообщает 31 июля RT.

По информации надзорного ведомства, среди тех выпускников, кто сдавал ЕГЭ по биологии, 17,01% не сумели набрать минимальное количество баллов. Второй по «провальности» экзамен — обществознание (16,43%), на третьем месте по сложности оказалась химия (15,88%), на четвертом — информатика (11,51%). Замыкает пятёрку наиболее неудачно сдаваемых экзаменов история, ее не смогли сдать 9,6% экзаменуемых.

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Напомним, ранее сообщалось, что в России за последние четыре года почти двукратно возросло число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Так, если в 2014 году таких учеников было всего 3,7 тыс. человек, то в 2018 году высший балл по ЕГЭ смогли получить более 6,1 тыс. экзаменуемых.

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