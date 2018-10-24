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Сенат Италии разрешил гражданам стрелять в воров для самозащиты

Общество

Вооруженная самооборона в границах собственного дома будет считаться законной в любых обстоятельствах

Сенат Италии разрешил гражданам стрелять в воров для самозащиты

Рим, 24 октября 2018, 18:17 — REGNUM  Сенат Италии в среду, 24 октября, утвердил поправки к закону о легальной защите, сообщает Il Messaggero.

По новой версии закона, вооруженная самооборона в границах собственного дома от проникших в него злоумышленников будет считаться законной «всегда» (в любых обстоятельствах). Наказания за использование оружия в ситуации опасности отменяются.

В то же время в новой версии закона сказано, что самооборона должно быть пропорциональной опасности.

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