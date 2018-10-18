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Власти Италии разработали законопроект о вооруженной самообороне

Общество

Предполагается легализовать использование оружия для защиты жизни и имущества в границах собственного дома

Власти Италии разработали законопроект о вооруженной самообороне
Джузеппе Феррари. Битва при Новаре. 1850-е

Рим, 18 октября 2018, 19:22 — REGNUM  Законопроект о легализации вооруженной самообороны согласован парламентской комиссией и через несколько дней будет внесен в Сенат Италии, сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 18 октября, инициатор проекта вице-премьер Маттео Сальвини.

Законопроект предполагает легализацию использования оружия для защиты жизни и имущества в границах собственного дома. Ранее итальянские СМИ сообщали, что эту идею поддерживают не все министры коалиционного правительства.

Министры, выступающие на стороне Сальвини, в частности Джулия Бонджорно, министр государственного управления, отмечали: если гражданин понимает, что в его дом пробрался потенциальный вор или убийца, «у него нет времени на проведение расследования».

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