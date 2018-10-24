Новгородских депутатов возмутила отставка главврача областной больницы

Великий Новгород, , 15:22 — REGNUM Депутаты Новгородской областной думы на очередном заседании сегодня, 24 октября, обсудили ситуацию с увольнением главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, перед началом заседания с инициативой обсудить этот вопрос и получить комментарий от регионального министерства здравоохранения в разделе «Разное» выступил депутат Дмитрий Игнатов, не входящий ни в одну из фракций.

Он подчеркнул, что увольнение главврача областной больницы Аллы Хорошевской было произведено в одностороннем порядке и без объяснения причин, а та причина, которая была озвучена региональным министром здравоохранения Антониной Саволюк в СМИ (рост смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний), по его мнению, «неубедительна».

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«Это какая-то непонятная позиция относительно решения кадрового вопроса. Жалко, что Антонина Васильевна [Саволюк] была [на заседании], но сплыла. Могла бы, в принципе и дождаться [обсуждения]», — заявил Игнатов.

Вице-спикера Ольгу Борисову («Единая Россия») также возмутил демонстративный уход с заседания думы профильного министра.

«Демонстративный уход министра здравоохранения, непосредственно заместителя губернатора, кто курирует область здравоохранения (Ольги Колотиловой — прим. ИА REGNUM) лишает нас возможности получить ответы на наши вопросы. Я была на заседаниях правительства [Новгородской области], там такого демонстративного ухода не предусматривается. Почему же тогда к вопросам, которые поднимаются депутатским корпусом, такое отношение: можно встать и уйти? Хотя то, что будет озвучиваться этот вопрос, было изначально известно», — заявила Борисова.

Вице-губернатор Максим Владимиров, остававшийся на заседании регионального парламента к этому моменту, пояснил, что информацию для депутатов о росте смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний региональный минздрав подготовит к следующему заседанию думы или профильного думского комитета, поэтому чиновники и ушли «продолжать заниматься текущей деятельностью».

Но депутатов ответ вице-губернатора не устроил.

Депутат Нина Усатова («Единая Россия»), которая является главным врачом Валдайской ЦРБ, заявила о том, что против увольнения Аллы Хорошевской в правительство Новгородской области направлено обращение от представителей профсоюзов работников здравоохранения.

«Нам непонятно такое кадровое решение правительства», — сообщила депутат.

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Такие же вопросы подняли и депутаты Александр Кашицын («Справедливая Россия») и Анатолий Можжерин («Единая Россия»), при этом Можжерин заявил, что руководителю, как правило, не нужен месяц на подготовку ответа, чтобы объяснить, почему он уволил человека — он и так должен это знать. Кроме того, как отмечалось, ответы на вопросы депутатов правительство региона подготовит через месяц, к очередному заседанию думы, когда все кадровые вопросы в областной больнице уже будут решены и от ответов чиновников депутатам будет «ни холодно, ни жарко».

Депутат Юрий Зернов (не входит ни в одну из фракций) отметил, что увольнение Хорошевской — частный случай.

«Но, к сожалению, на территории области это уже не первый случай. Такая же ситуация по НИРО (Новгородский институт развития образования — прим. ИА REGNUM), где в одностороннем порядке убирают ректора, без объяснения причин, и тоже есть возмущение коллектива», — заявил депутат.

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Депутат Дмитрий Игнатов обратился к спикеру думы Елене Писаревой с предложением выступить с обращением от имени регионального парламента по ситуации с увольнением Хорошевской, но Писарева заявила, что высший законодательный орган региона так поступать не вправе. Она также сообщила, что Хорошевская уже не работает на своей должности, а её восстановление на работе возможно только по её личному заявлению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в защиту уволенного главного врача Новгородской областной клинической больницы ранее выступили 18 общественных организаций региона, а коллективное обращение в интересах Аллы Хорошевской от сотрудников областной больницы находится на рассмотрении в прокуратуре региона.

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