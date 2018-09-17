Новгородский институт повышения квалификации восстал против смены ректора

Великий Новгород, , 09:43 — REGNUM В Великом Новгороде коллектив «Регионального института профессионального развития» (РИПР, бывший «Новгородский институт развития образования») выступает против смены ректора учреждения. Как сообщили ИА REGNUM сотрудники института, решение о смене руководителя института принял новый министр образования Новгородской области Павел Татаренко.

В пятницу, 14 сентября, он встретился с коллективом института, но причин того, почему контракт с действующим ректором Мариной Александровой продлён не будет, коллективу не назвал.

«С институтом ничего не случается: он как работает, так и будет работать. Те профессионалы, которые здесь работали, так и будут работать», — заявил Татаренко на встрече, видео с которой распространяется сотрудниками института в социальной сети «ВКонтакте».

На встрече звучало, что контракт с Мариной Александровой истекает 24 сентября, после чего региональное министерство образования намерено объявить конкурс на замещение должности ректора РИПРа. При этом сама Александрова якобы не успела подать необходимые документы в срок до 12 сентября. Самому институту обещана реорганизация.

Выступающие на встрече сотрудники института отметили, что учреждение в последние годы уже пережило и смену ректора, и реорганизацию: Новгородский институт развития образования (НИРО), существовавший более чем 70 лет, был ликвидирован в начале 2017 года после ряда скандалов.

Читайте также: Новгородский институт развития образования ликвидируется

По мнению коллектива, Александровой удалось и решить проблемы с долгами учреждения (в том числе, по зарплате), и успешно справляться с государственным заданием. На встрече с министром образования Новгородской области Павлом Татаренко коллектив настаивал на том, чтобы она продолжила работу на своём посту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Региональный институт профессионального развития» — бывший «Новгородский институт развития образования» — государственное областное автономное учреждение. Помимо здания с учебными классами, РИПР имеет собственную гостиницу «Роза ветров» на улице Новолучанской в Великом Новгороде, оказывает и другие платные услуги. Предыдущий ректор учреждения Людмила Старкова была уволена, но оспорила отставку в суде и вернулась в коллектив со своей кандидатурой на должность ректора, несмотря на то, что учредителем учреждения (тогда — департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области) была назначена на этот пост Марина Александрова. Кроме всего прочего, Старкова стала фигуранткой уголовного дела о растрате.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-ректор новгородского института НИРО попала под следствие