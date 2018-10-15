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Отставку главврача новгородской больницы власти объяснили ростом смертности

Общество

Новым главным врачом Новгородской областной клинической больницы хотят назначить молодого новгородского специалиста

Великий Новгород, 15 октября 2018, 14:20 — REGNUM  Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк прокомментировала решение об увольнении главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, одной из причин отставки главврача она назвала рост смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это зона ответственности Аллы Ильиничны, в подчинении которой находится региональный сосудистый центр. Ситуация не раз обсуждалась с ней, но меры с её стороны приняты не были», — заявила министр здравоохранения Новгородской области.

Она отметила, что учредитель вправе расторгать трудовой контракт с руководителем подведомственного учреждения.

«До назначения нового главного врача обязанности руководителя больницы будет исполнять Светлана Бутримова. Предполагается, что главным врачом станет молодой новгородский специалист», — также заявила Антонина Саволюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алла Хорошевская, возглавлявшая Новгородскую областную клиническую больницу с 2009 года, узнала о своём увольнении сегодня, 15 октября, и уже объявила об этом трудовому коллективу больницы. Региональный сосудистый центр был создан в Новгородской областной больнице в 2012 году, когда ей руководила Хорошевская. За время её работы в больнице была также создана консультативная поликлиника, переоборудованы несколько отделений стационара.

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По данным Новгородстата, в январе июне 2018 года от болезней системы кровообращения в Новгородской области скончались 57,1% всех умерших, что больше, чем в 2017 году (55,3%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде уволили главного врача областной больницы

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